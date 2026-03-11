ETV Bharat / business

ਬਦਲ ਗਏ LPG ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਈ ਲੁੱਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ 20 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

INDUCTION STOVE DEMAND JUMPS
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਇੱਕਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਿੰਕਿਟ (Blinkit), ਜ਼ੈਪਟੋ (Zepto) ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ (Instamart) ਵਰਗੇ ਕੁਇੱਕਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੰਗ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਬਿਗ ਬਾਸਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਡਲ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਗੈਸ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ TTK ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 13% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਕਿੰਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7% ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 2% ਵਧੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ LPG ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਟਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

