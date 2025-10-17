ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : October 17, 2025 at 3:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 37,062 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 170,585 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ 12,553 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 155,138 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3,981 GST-ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1,992 ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 761 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ 27 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7,256 ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹2.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 1,079 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ₹6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,594 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ₹1.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏ।
ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 263 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 1,142 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ₹1.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।