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E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ CNG ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਵਧੀ ਵਿਕਰੀ

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।

Increased demand for CNG and hybrid cars, sales increase by 16 percent in August
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ CNG ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ (ani)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 5, 2026 at 3:25 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਇਕੁਇਰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ (ਪੀਵੀ) ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਸੀਐਨਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ; ਈ20 ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਈਲੇਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ20 ਬਾਲਣ (20% ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੇ ਰੋਲਆਉਟ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 52% ਵਾਧਾ; ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 52% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 30,700 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 7.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ, ਲਗਭਗ 19% ਦੀ ਈਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨਫਾਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੀ ਫਲੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ: ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

  • ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼: 43% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਟਿਆਗੋ ਈਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
  • ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ: 21% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਐਮਜੀ ਮੋਟਰ: ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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TAGGED:

E20 ਪੈਟਰੋਲ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ
CNG CARS
HYBRID CARS
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