ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼! ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ-ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ PAN ਦੀ ਵਧੀ ਲਿਮਿਟ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ।

Income tax update
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ 2026" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ" ਨੂੰ "ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (ਬਾਈਕ/ਸਕੂਟਰ) ਲਈ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਪੈਨ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੈਨ ਸਿਰਫ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣਾ) ਲਈ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

