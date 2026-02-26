Income Tax Update: ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ

Income Tax Update: ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ HRA ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ।
Published : February 26, 2026 at 12:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
HRA ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮ 124 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ HRA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮ 44 ਆਡੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸੇ
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਫਾਰਮ 26 ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬੇਦਾਅਵਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਭ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਰਵਰ, IP ਪਤਾ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।