ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ
ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 143.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 5, 2026 at 11:47 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2026-27 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ITR ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਭੀੜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
78 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ITR ਦਾਇਰ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 2026-27 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ITR ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। "ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਖਿਲ ਆਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣਾ ITR-3 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।"
'ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਵਸੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 58 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਲਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ITR ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।"
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਏ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਸੀ।"
ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ।
ਟੈਕਸ ਅੰਕੜੇ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 78.3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 58.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 143.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।