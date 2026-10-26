ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 26, 2026 at 8:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ FAST-DS ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ, 2026
16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ - ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ, 2026' (FAST-DS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,100 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (AEOI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2022 ਤੋਂ 2024) ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਐਸ/ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਚੋਣਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਟ, 2015 (ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।