1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਸ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 12, 2025 at 5:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ (ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹12.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਡੇਟਾ
10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ 135.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 80.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 77.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 67.9 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਟਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤੀਬਰ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਟਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
EY ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਰਪਾਲ ਚੱਢਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਤਸਦੀਕ, ਸੁਲ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧੂਰੀ ਰਿਟਰਨ ਤਸਦੀਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਤਸਦੀਕ, ਲੰਬਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।