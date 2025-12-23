ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ...
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY 2025–26) ਲਈ ਡੇਟਾ ਟੂ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਇਨੇਬਲ (NUDGE) ਦੀ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਟਰੱਸਟ-ਫਸਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੱਸਟ-ਫਸਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (AY) 2025-26 ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ (ITRs) ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਨ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ NUDGE ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AYs 2021-22 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣੇ ITRs ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ITRs ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ITRs ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।