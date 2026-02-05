ETV Bharat / business

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

income tax act 2025 new updates
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ। (ETV Bharat/CANVA)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 5, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਰਿਫੰਡ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

income tax act 2025 new updates
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹24.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਾਧਾ 9.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MAT ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025

ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

income tax act 2025 new updates
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟੇਗਾ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ।

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਲ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ" ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰਿਫੰਡ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਗਲਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

TAGGED:

INCOME TAX NEW RULES
INCOME TAX ACT 2025
TDS VS TCS
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
INCOME TAX ACT 2025 NEW UPDATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.