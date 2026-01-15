Budget 2026: ਕੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : January 15, 2026 at 4:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਬੋਝ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 30% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। MTAI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ NCDs (ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ
ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪੌਲੀ ਮੈਡੀਕਿਓਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਨਟਹੈਲਥ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ABDM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਨਟਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਲੋੜਾਂ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਖੋਜ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।