2025 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟਾ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 89.95 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 8, 2026 at 4:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89.95 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 91 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪਿਆ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਡੋਂਗ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੋਨ ਲੱਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ, ਥਾਈ ਬਾਠ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿੰਗਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦਾ ਦਖਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ 41.27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 34.51 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਨੇ 1.66 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 1.76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 3.66 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 7.69 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 7.91 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ 21.70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 687.26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 702.96 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ
ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਯਾਤ ਇਨਪੁਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।