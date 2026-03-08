ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ Home Loan ? ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ EMI, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮਾ (HLPP) ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਮਾ
ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਮੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਵਰੇਜ
ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਅਤੇ IRDAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ EMI ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇ।