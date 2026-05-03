ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ: ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ
By ETV Bharat Business Team

Published : May 3, 2026 at 6:23 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚਮੜਾ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਧਾਗੇ, ਮੋਲਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ) ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'FLOAT' (ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਕਰਸਟ' ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚਮੜਾ (ਪੀਯੂ-ਕੋਟੇਡ ਫੈਬਰਿਕ), ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮੈਟਲ ਫਿਟਿੰਗਸ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਧਾਗੇ, ਮੋਲਡ, ਟੋ ਪਫ, ਆਈਲੇਟਸ, ਕੁਝ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਕੁਝ ਰਬੜ ਰਸਾਇਣ, ਪੀਯੂ ਚਮੜਾ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ - ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ - ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 4.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 938 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 2.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 4.26 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ - ਗੈਰ-ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ (ਜਿਸਦਾ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) - 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਚਮੜਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਹਾਰਨੇਸ, ਗੈਰ-ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਗੈਰ-ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਫਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਚ 5.57 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

