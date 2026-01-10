ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 10, 2026 at 5:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। H-1B ਅਤੇ L-1 ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਗਤੀ
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, "ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ" ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $150,000 ਅਤੇ $400,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
CXO ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ
CXO-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (GCC), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ, ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।