ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਅਸਰ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਅਸਰ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 25, 2026 at 9:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ—ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ—ਉੱਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਸਮਾਪਤੀ (half-yearly closing) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼' (UFBU) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ UPI, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ IMPS ਵਰਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ: 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' (ETV Bharat) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈਮ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੌਂਸਲ' (GJC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ: ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (working capital) ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ: ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 90 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (AIMTC) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾਵਾਂ—ਭਾਵ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ— 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਡਾ. ਸਭਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਔਸਤਨ 50,000 ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲਗਭਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਰੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ UPI ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ HDFC, ICICI, ਅਤੇ Axis) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਟੋਲ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ FASTags ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਭਰੇ ਜਾਣ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ CCTV ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।