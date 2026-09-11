ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 11, 2026 at 1:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, IMF ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੂਲੀ ਕੋਜ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੱਸੇ: ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOSPI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹81.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹75.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ IMF ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 'ਅਧਾਰ ਸਾਲ' (base year) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ (ਇਸ ਨੂੰ ₹86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ) ਸੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, IMF ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IMF ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ GDP ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (New IIP Index)
- ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਲੜੀ (New PPI Series)
ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਇਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $108 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।