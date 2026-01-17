ETV Bharat / business

2026 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ! ILO ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

unemployed globally by 2026
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 17, 2026 at 3:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 186 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਿਰਫ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘੱਟ ਕੇ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 284 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਅਤਿ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2026 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ 1.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਭਿੰਨਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ

ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ (27.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। 2025 ਵਿੱਚ NEET ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 19.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2024 ਵਿੱਚ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਕੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NEET ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ 257 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ AI ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਲਿੰਗ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਾਭ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

2025 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 465 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

278 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1995 ਵਿੱਚ 35.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 48.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 2005 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ - ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 47.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 57.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ

ਖੇਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2025 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 16.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ILO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਹੌਂਗਬੋ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹੌਂਗਬੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।"

