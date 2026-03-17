LPG ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਲਿਆਓ PNG: 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 6:20 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.88 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਧਮਾਕਾ' ਆਫਰ

ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ:

IGL (ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ): ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ IGL ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ₹500 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MGL (ਮਹਾਨਗਰ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ): ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ₹500 ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

GAIL Gas: ਗੇਲ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ₹500 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PNG ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਪੀਐਨਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

