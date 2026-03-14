8 ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਸਤਾ ਤਾਂ $150 ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮੱਚੇਗੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਨੁਵਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

8 ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਸਤਾ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : March 14, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੁਵਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 150 ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 25% ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਤੰਗ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

$150 ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੁਵਾਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $110 ਅਤੇ $150 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, $150 ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹਨ?

ਇਸ ਭਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ (SPR) ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ $150 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀਰੋਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

