ETV Bharat / business

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

EPFO ​​ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ PF ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

EPFO SCHEME
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 15, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ EPFO ​​ਅਧੀਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-1995 (EPS-95) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

EPFO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ PF ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ PF ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ।

EEC ਅਧੀਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮੁਹਿੰਮ

EPFO ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮੁਹਿੰਮ (EEC) ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPFO ​​ਨਾਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਭ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ

EPFO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EEC ਅਧੀਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

FAMILY PENSION UNDER EPFO SCHEME
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ
EPFO
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
EPFO SCHEME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.