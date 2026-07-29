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ਕੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ? ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਆਈਸੀਟੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ E20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

E20
E20 ਪੈਟਰੋਲ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 29, 2026 at 1:37 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੀ. ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ E20 ਈਂਧਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਪ੍ਰੋ. ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ; ਬਾਲਣ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ

ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, E20 ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ; ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ E20 ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਬੜ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਇਤਿਹਾਸ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1940 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGGED:

VEHICLE COMPATIBILITY
INDIAN FARMERS
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
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