NPS ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਕੜਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ, ਇਹ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰੀ
PFRDA ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICICI, Axis ਅਤੇ Tata ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : February 15, 2026 at 6:16 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, PFRDA, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। PFRDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰੀ
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ—ICICI, Axis, ਅਤੇ Tata—ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ICICI ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਹਤ' ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਣਿਤ?
ਇਸ ਸਾਲ PFRDA ਨੇ 'ਸਿਹਤ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੱਚਤ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗ ਹੱਖ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ।"
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ NPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। PFRDA ਕਿਫਾਇਤੀ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੰਟਰੋਲ (NPCI) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਦਾਈਚੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।