ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਦਾਨ ₹11,554 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ 219 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 11,554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।
Published : November 21, 2026 at 4:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ, "ਐਡਲਗਿਵ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੂਚੀ 2026" ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 219 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹11,554 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹10,380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 219 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਦਾਨ ₹53 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ" ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹2,593 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ₹7.1 ਕਰੋੜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹877 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 2,593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਜਾਜ ਪਰਿਵਾਰ: 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ: 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਾਇਰਸ ਅਤੇ ਅਦਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ: 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸੁਧੀਰ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਮਹਿਤਾ: 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਰੰਜਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ: 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਰੋਹਿਣੀ ਨੀਲੇਕਣੀ: 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਸਥਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ₹215 ਕਰੋੜ (215 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੀਮਾ 2020 ਵਿੱਚ ₹7 ਕਰੋੜ (70 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ₹15 ਕਰੋੜ (150 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਵਧਾਏ, 23 ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 66 ਨੇ ਘਟਾਇਆ।
ਮਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਰੋਹਿਣੀ ਨੀਲੇਕਣੀ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 29 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੀਲੇਕਣੀ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਮਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਤੋਂ 1,121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100% ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾ (93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੂ ਆਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਬੀਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਬੀਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 77.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸ਼ੀਲਾ ਕੋਚੁਸੇਫ ਨੇ ਕੋਚੁਸੇਫ ਚਿਟੀਲੱਪਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੇ ਚਿਟੀਲੱਪਿੱਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹4,188 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਆ। 200 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ 95 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ₹1,768 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਖੇਤਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1,377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹1,220 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ
ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 45 ਨਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ₹696 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ (₹120 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ (₹119 ਕਰੋੜ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਰਿਕਾ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ 38 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 68 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 98 ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਾਨੀ: ਜੇਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਮਾਧਵਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਘਵਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹11 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹5.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਨਿਖਿਲ ਕਾਮਥ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਿਤਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਨਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ₹183 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ (ਨਿਖਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹91.5 ਕਰੋੜ ਹੈ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਬੰਗੁਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਮਿੱਤਲ (ਦੋਵੇਂ 95 ਸਾਲ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹28 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 219 ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9%) ਨੇ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (₹7,838 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੰਬਈ (64 ਦਾਨੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (41) ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ (20) ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (₹3,168 ਕਰੋੜ) ਨੇ ਮੁੰਬਈ (₹3,007 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 11 ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੇ ₹498 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, 31 ਦੇ ਨਾਲ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਤ ਰਿਕਾਰਡ (2021-2026)
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ₹12,431 ਕਰੋੜ (2021 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ₹9,713 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਨ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (₹11,919 ਕਰੋੜ), ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (₹3,018 ਕਰੋੜ), ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (₹2,198 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (₹2,046 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।