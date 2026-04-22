ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : April 22, 2026 at 3:05 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਜੂਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹2,028, ਵਧ ਕੇ ₹1,53,699 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਵੀ ₹1,53,052 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ₹1,53,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਵਧ ਕੇ ₹2,50,698 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2.50 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। COMEX 'ਤੇ ਸੋਨਾ 1.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,773.21 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ 1.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $77.99 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ?
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ₹1,55,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1,58,000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ₹2,55,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।