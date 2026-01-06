ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ
1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 250,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:10 ਵਜੇ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,50,112 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ₹2,48,588 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹2,50,723 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆਂ। MCX 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:17 ਵਜੇ, ਸੋਨਾ ₹380 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਕੇ ₹1,38,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,38,340 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,38,776 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਪਟਨਾ
|₹138,730
|₹249,640
|ਜੈਪੁਰ
|₹138,790
|₹249,740
|ਲਖਨਊ
|₹138,840
|₹249,840
|ਕਾਨਪੁਰ
|₹138,840
|₹249,840
|ਇੰਦੌਰ
|₹138,950
|₹250,040
|ਭੋਪਾਲ
|₹138,950
|₹250,040
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|₹138,830
|₹250,090
|ਰਾਏਪੁਰ
|₹138,770
|₹249,990
ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹138,730 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ₹138,950 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹249,640 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹250,090 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।