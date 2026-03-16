ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Published : March 16, 2026 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ "ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ" ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MCX 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) ₹1,56,700 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,766 ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,58,400 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹1,56,655 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹4,470 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ—ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ—ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,54,965 ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ₹2,54,367 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ?
ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਦੌਰ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,56,240 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹2,54,320 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,57,240 ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2,54,980 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,57,120 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਕੈਰੇਟ (ਔਸਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹1,43,220 ਅਤੇ ₹1,44,136 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ₹1,17,180 ਤੋਂ ₹1,17,930 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ: ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।