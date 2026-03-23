ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਕੀ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ?

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 6% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਚਾਂਦੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।

GOLD SILVER PRICE CRASH
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
By ETV Bharat Business Team

Published : March 23, 2026 at 11:04 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93.84 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 9:40 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ 5.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਜਾਂ ₹8,089 - ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ₹136,403 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆ ਗਈ।

ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (₹15,043) ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ₹211,729 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ 3.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,320.19 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਬਾਅ

ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 93.84 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਨੂੰ $112.95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ WTI ਕਰੂਡ $101.50 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਢਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

