ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੋ ਰੀਨਿਊ ? ਜਾਣੋ ਕੱਲ੍ਹੀ-ਕੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : September 26, 2026 at 1:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 100% ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰੋ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 'ਵੈਧਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ' 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ: ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਕਿਤਾਬਚਾ (ਆਮ ਮੋਡ): ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ₹2,500 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਬੋ ਕਿਤਾਬਚਾ (ਆਮ ਮੋਡ): ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹3,500 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹2,500 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹5,000।
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ: ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ passportindia.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ। 'ਨਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ: ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ/ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋ।
- ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੋ' 'ਤੇ ਜਾਓ। 'ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (PSK) ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (POPSK) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ (ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ' ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਮਿਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
- ਵਿਕਲਪ 1 (ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ): ਅਮਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੰਬਈ ਪਤਾ ਭਰੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੁੰਬਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਉਸਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਕਲਪ 2 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ): ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ passportindia.gov.in ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ (ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਫਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ, ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।