ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਵਰ : ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ?
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 10, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:56 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਆਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਾਲਕੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ "ਰਤਨ ਟਾਟਾ: ਏ ਲਾਈਫ" ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ : ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਨਾਲ ਐਨ. ਚੰਡਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਕੁਢ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ (ਜੋ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ 66% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ 100% ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 158 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ : ਕੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੇ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ; ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਿਸ਼ਨ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ 66% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸਨੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੀਐਸਆਰ (CSR -ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੋ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੋ ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ 26 ਮਾਰਚ, 1992 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਰ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ - ਵੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 94 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 2009 ਵਿੱਚ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪੱਲੋਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਲੂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ।
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਪੱਲੋਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਜੇਕਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਜੇਕਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਵਾਕ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਟਾਟਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਥਾਮਸ ਮੈਥਿਊ: ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ, ਇਸਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੁੰਧਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ।
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