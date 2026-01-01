ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ? ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ ? ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ, NSC ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 1, 2026 at 12:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025) ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ
ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
PPF, NSC, ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।