EPF ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ PF ਦਾ ਗਣਿਤ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?
ਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 25000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Published : September 28, 2026 at 12:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਲਈ ਵੈਧ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਬਚਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗਣਿਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਮ ਹੁਣ
ਈਪੀਐਫਓ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਦਰ 12% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ:
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰ: ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮਾਲਕ ਯੋਗਦਾਨ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼: ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 3,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ (EPS): ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 2,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ 12 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,250 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈਵੀਐਸ ਵੰਡ 2,083 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ’ਚ ਕਮੀ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ CTC ਮਾਡਲ) : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਾਸਟ-ਟੂ-ਕੰਪਨੀ (CTC) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (₹1,200) ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2,400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
- 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ।
- 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੀ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਬਦਲੇਗੀ।
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