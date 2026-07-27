EPFO Death Claim: ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ EPF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 3:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹਨ। EPFO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ EPF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਪੀਐਫ ਫੰਡ (ਫਾਰਮ 20): ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੀਐਫ ਰਕਮ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ 10ਡੀ): ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਈਡੀਐਲਆਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (ਫਾਰਮ 5ਆਈਐਫ): ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਈ-ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਮੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਪਹਿਲਾਂ, EPFO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ UAN ਨੰਬਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
- ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? (ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ)
ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ PF ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਾਂ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪੀਐਫ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।