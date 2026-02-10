ETV Bharat / business

ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

DELHI HOTEL PRICES SKYROCKET
ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ (Canva)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ AI ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਟਾਂ ਲਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

16-20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ AI ਸੰਮੇਲਨ

16-20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ AI ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਮਹਿਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਏਏਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 2.5 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਰਾਜਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਟਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੂਟ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਲਈ ₹11.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ-ਅੰਤ

ਇਹ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮਿੰਨੀ-ਫਰਿੱਜ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਰੀਜੈਂਸੀ ਕਲੱਬ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ, ਨਾਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੈਪੀ ਆਵਰਸ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਗੈਰੀਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। TAAI ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਵ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸੀਮਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ

ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਗੋਸਾਈਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹੋਟਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ

ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹੋਟਲ
ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ 2026
DELHI HOTEL PRICES
DELHI AI SUMMIT
DELHI HOTEL PRICES SKYROCKET

