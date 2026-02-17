ETV Bharat / business

Veg vs Non-Veg Thali: ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀ ਕੀਮਤ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ 1% ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ 7% ਸਸਤੀ ਹੋਈ

HOME COOKED THALI COSTS DROP
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 17, 2026 at 3:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। CRISIL ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 'ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਰੇਟ' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

CRISIL ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਇਲਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

  • ਪਿਆਜ਼: ਸਟਾਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 27% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
  • ਆਲੂ: ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੂਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
  • ਦਾਲਾਂ: ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 14% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਲਿਆਂ, ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ।

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਵੱਧ ਸਸਤੀ?

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ (ਘਟਾਓ) ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 50% ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਵਾਦ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ₹31/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ₹46/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦ ਵਿੱਚ 39% ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਹਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

HOME COOKED THALI COSTS
VEG VS NON VEG THALI
HOME COOKED THALI COSTS DROP

