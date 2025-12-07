ETV Bharat / business

Home Loan ਹੋਏ ਸਸਤੇ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ - ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਪੀਐਨਬੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਐਲਐਲਆਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਐਲਆਰ ਘਟਾਏ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ।

Home Loan
Home Loan ਹੋਏ ਸਸਤੇ (canva)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 7, 2025 at 4:54 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (RLLR) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ RLLR ਨੂੰ 8.35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡ (BSP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਲਾਗਤ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR) ਅਤੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PNB ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ EMI ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਟਾਏ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਰੇਟ

ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਉਧਾਰ ਦਰ (RLLR) ਨੂੰ 8.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ EMI ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BoI) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ-ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (RBLR) ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ RBLR ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ RBI ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

RBI ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, BSE 'ਤੇ PNB ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹121.70 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ₹2.15 ਜਾਂ 1.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

