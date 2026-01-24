Home Loan Interest Rates 2026: ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 7.10% ਅਤੇ 7.50% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵੀ 7.45% ਤੋਂ 8% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ: ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 7.10% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ, SBI, ਵੀ ਲਗਭਗ 7.50% ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ HFCs: ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 7.45% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ 7.15% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ?
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ 'ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ CIBIL ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0.05% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।