ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ! ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 30, 2025 at 3:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸਿਗਾਰ, ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮਨੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 200-735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,700-11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਟਿੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 60% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭਗ 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 72 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੰਬਾਕੂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।