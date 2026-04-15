ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮ; ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ MoRTH ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ FASTag ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Published : April 15, 2026 at 12:45 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਚੌਥਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ - ਭਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਟੀਅਰ ਸਿਸਟਮ)
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
10% ਤੱਕ ਓਵਰਲੋਡ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10% ਅਤੇ 40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਵਰਲੋਡ
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਟੋਲ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਲੋਡ
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਮੂਲ ਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ FASTag
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ (VAHAN) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 'ਵੇਅ-ਇਨ-ਮੋਸ਼ਨ' ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਭਾਲ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਰੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।