ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਦੱਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਮਠਿਆਈਆਂ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
Published : August 21, 2026 at 12:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜ ਐਮਾਜ਼ੋਨ (ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ
ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ 19 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ" ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਮ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ₹299 ਤੋਂ ₹385 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ "ਪ੍ਰਸਾਦ" ਵਜੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, CCPA ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ *ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ* (ਅਭਿਨੈ) ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹25,26,309 ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਲ ਆਮਦਨ ₹39,802 ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ₹15,165 ਕਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਵਿਚੋਲਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਜਾਂ 'ਭੋਗ' ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।