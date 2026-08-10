ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੈਕਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 10, 2026 at 1:53 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (UN DESA) ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (INC) ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (MNCs) ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਦਫਤਰ ਦੇ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਗੌਰੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ-ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।