ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਸੇਲ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਾਲ 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ।
By PTI
Published : October 29, 2026 at 9:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Amazon Great Indian Festival 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਫੈਸ਼ਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਲਾ!
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 13 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਰੇਲੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਾਲਾਗ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਖੇਡ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ
ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿੱਸਾ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨਾਓ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਖਰੀਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਫਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।