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Aarogya Setu 2.0: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਪਰਚੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ 2.0 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

Health Minister JP Nadda
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ (ians)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 27, 2026 at 1:47 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

ਜਨਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ 2.0 (ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ): ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ (PHR) ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣਾ ABHA (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤਾ) ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਰਗੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ: 'ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਪੇ' ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੋਜ: ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਪ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਏਬੀ ਪੀਐਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਐਪ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਾਰਥੀ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਡਰੱਗ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ LOINC ਕੋਡ: ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

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ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ 2
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