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ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

HEALTH INSURANCE CLAIM REJECTION
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 11, 2026 at 4:36 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ' ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਬੀਮਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ 'ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ "ਘੱਟ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ" ਜਾਂ "ਵੱਧ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ" ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਭਰੋ: ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਏਜੰਟ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਆਦਤਾਂ" ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ "No" 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ, ਵੈਪ (E-Cigarette), ਹੁੱਕਾ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਪੈਚ, ਗੁਟਖਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

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