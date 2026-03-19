HDFC ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ,ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

HDFC ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ,ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 10:20 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ?
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ HDFC ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ
ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ (ADRs) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨੈਤਿਕ" ਅਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।