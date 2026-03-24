HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ...
Published : March 24, 2026 at 2:10 PM IST
ਮੁੰਬਈ: HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਤਾਨੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਅਤਾਨੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ AT1 ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 11.73% ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ₹767.75 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ BSE 'ਤੇ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।