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HDFC ਅਤੇ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, HDFC ਬੈਂਕ SBI ਕਾਰਡ PhonePe ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਇਨਾਮ ਕੈਪਿੰਗ ਲਈ ₹60,000 ਦੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

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ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ((getty image))
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 29, 2026 at 5:53 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ, HDFC ਅਤੇ SBI ਕਾਰਡ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

HDFC ਬੈਂਕ: ਲਾਉਂਜ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ-ਅਧਾਰਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹60,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਵਾਲਿਟ ਲੋਡ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 1% ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹4,999) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

SBI ਕਾਰਡ: PhonePe ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਨਾਮ ਕੈਪਿੰਗ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SBI ਕਾਰਡ ਨੇ PhonePe ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ - PhonePe SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ Purple ਅਤੇ SELECT BLACK - ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • PhonePe SBI Purple: PhonePe ਵਪਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ₹5,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • PhonePe SBI SELECT BLACK: ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਹੁਣ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬਾਲਣ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾਲਿਟ ਰੀਲੋਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ।

ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

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