ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਮਠਿਆਈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ₹20,000

HALDIRAM SELLS EXPIRED SWEETS
Published : April 15, 2026 at 9:35 PM IST

ਫਰੀਦਾਬਾਦ/ਹਰਿਆਣਾ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹਲਦੀਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ?

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿੱਚ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ ਨੇ ਅਸਲ ਡੱਬਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਿਮੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਲਦੀਰਾਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਭਡਾਨਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ "ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ:

  • ₹15,000: ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ₹3,300: ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ।
  • ₹2,200: ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਫੀਸ) ਵਜੋਂ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

