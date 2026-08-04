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ITR Refund Update: ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ

ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 4-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ AI ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ITR REFUND UPDATE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 4, 2026 at 3:16 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਭਾਵ, 20 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ (ਕਰੀਬ 8.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਪੀਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ:

  • ਡੇਟਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਟੀਆਰ (ITR) ਅਤੇ ਏਆਈਐਸ (AIS)(ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਫਾਰਮ 26AS ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
  • ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟੀਆਰ ਦੀ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
  • ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਵੈਧਤਾ: ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਵੇਖੋ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ' (View Filed Returns) ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫੰਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NSDL/TIN ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 'ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ' (Pending Actions) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ
ITR REFUND UPDATE

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