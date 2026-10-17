ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ - 'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ'?
GTRI ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 17, 2026 at 12:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (SRIA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇਪਣ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਢਾਲ: ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
GTRI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ (ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
GTRI ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।